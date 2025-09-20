ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದಲ್ಲೂ ಸೇವಾ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಹೊಸ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 14 ಅಧಿಸೂಚಿತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸೇವಾ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಇಂಜಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2010ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು: ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ, ಹೂವಿನ ತೇರಿ ಉತ್ಸವ, ಶೇಷ ವಾಹನಯುಕ್ತ ಭಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ದೀಪಾರಾಧನೆಯುಕ್ತ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸಪರಿವಾರ ಸೇವೆ (ಇಡೀ ದಿನ), ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ (ಪವಮಾನ/ಕಲಶಪೂಜೆಯುಕ್ತ), ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶೇಷ ಸೇವೆ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಿತ), ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ, 125 ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ/ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ/ಉದ್ಯಾಪನೆ/ಷಷ್ಠಿವೃತ ಉಪನಯನ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಎಡದು ಉತ್ಸವಗಳ (ಪಾಲಕಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ತ್ರಿಮಧುರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ) ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40 ಸೇವೆಗಳ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವಾ ದರಗಳ ವಿವರ:
|ಸೇವೆಗಳು
|ದರ (ರೂಪಾಯಿ)
|ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ
|12,000
|ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ
|9,500
|ಹೂವಿನ ತೇರಿ ಉತ್ಸವ
|8,700
|ಶೇಷ ವಾಹನಯುಕ್ತ ಭಂಡಿ ಉತ್ಸವ
|4,500
|ದೀಪಾರಾಧನೆಯುಕ್ತ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ
|5,600
|ಮಹಾಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ
|4,000
|ಸಪರಿವಾರ ಸೇವೆ (ಇಡೀ ದಿನ)
|4,050
|ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ
|160
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ
|100
|ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ
|100
|ಶೇಷ ಸೇವೆ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಿತ)
|160
|ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ
|125
|ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ
|25
|ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ
|925
|ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ/ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ/ಉದ್ಯಾಪನೆ/ಷಷ್ಠಿವೃತ
|500
|ಉಪನಯನ
|800
|ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ
|1,000
|ಎಡದು ಉತ್ಸವಗಳು
|20ರಿಂದ 850 ರೂ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಗಮನಿಸಿ: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಇಂಜಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸುವಸ್ತುಗಳ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 40ರಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲ ಸೇವೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತವರ್ಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
