ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿ- ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 6:17 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಾವು ಲೊಕೇಷನ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಎಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಅದು ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ 132 ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಇದೆಯಲ್ಲಾ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಹೌದು, ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಗರದ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು 132 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯಿತು, ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಒಂದು ಮನೆನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮನೆಯವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನೀವು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಂಜೆ ತನಕ ಒಂದು ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರುವವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ?
ಶಿಕ್ಷಕ ಓಬಳಪ್ಪ: ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 700 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಆನಂದಪ್ಪ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ವ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಆನಂದಪ್ಪ: ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರು?
ಆನಂದಪ್ಪ: ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಸರ್ವರ್ ಒಬ್ಬರದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಆದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಮದನ್: ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಟಿಪಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ.
