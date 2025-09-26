ETV Bharat / state

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿ- ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ.

server-problem-to-social-and-educational-survey
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ‌ಆಗದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಾವು ಲೊಕೇಷನ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಎಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಅದು ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.‌ ನಮಗೆ 132 ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಇದೆಯಲ್ಲಾ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಹೌದು, ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಗರದ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು 132 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯಿತು, ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ.‌ ಆದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ಒಂದು ಮನೆನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮನೆಯವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನೀವು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ.

Survey app
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆ್ಯಪ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್: ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಂಜೆ ತನಕ ಒಂದು ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರುವವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ?

ಶಿಕ್ಷಕ ಓಬಳಪ್ಪ: ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 700 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಆನಂದಪ್ಪ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.‌

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ವ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಆನಂದಪ್ಪ: ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರು?

ಆನಂದಪ್ಪ: ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ‌ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಸರ್ವರ್ ಒಬ್ಬರದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಆದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ.

Self-attestation letter
ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಮದನ್: ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಟಿಪಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್‌ ಡೌನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಚುರುಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿಎಂ

For All Latest Updates

TAGGED:

SERVER PROBLEMTEACHERSಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆDAVANAGERESOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ: NEETನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.