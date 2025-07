ETV Bharat / state

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ವಿಚಾರ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆ; ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು? - SEPARATE LAW TO BE ENACTED SOON

ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ವಿಚಾರ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 2, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ/ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 26 (2025ರ ಜೂನ್ 25ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶ) ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 25ರವರೆಗೂ 13 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 18 ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು,

14 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2025(ಜೂನ್ 25ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶ) ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 13 ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ 18 ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳು 14 2024 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 9

ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ - 39

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳು - 11