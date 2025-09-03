ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16221 ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಮೈಸೂರು ಕುವೆಂಪು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೈಲು ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15 ಕ್ಕಿಂತ 25 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16227 ಮೈಸೂರು–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ತಾಳಗುಪ್ಪ ತಲುಪುವ ಸಮಯವನ್ನೂ ಸಹ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.15ರ ಬದಲಿಗೆ 7.50ಕ್ಕೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ:
ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರುಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:08ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ 6:10ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ, ಅಡ್ಡೇರಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:26/6:27, ಆನಂದಪುರಂಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:40/6:42, ಕೆಂಚನಾಲ ಹಾಲ್ಟ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:54/6:55, ಅರಸಾಳುಗೆ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 7/7:01, ಕುಂಸಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:17/7:18, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:25/7:26, ಕೊನಗವಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:31/7:32, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್-ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:50/7:55, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:01/8:02, ಭದ್ರಾವತಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:18/8:20, ಮಸರಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:26/8:27, ತರೀಕೆರೆ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:42ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 8:43ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:53/8:54, ಶಿವಪುರ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:01/9:02, ಬೀರೂರು-ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:33/9:35, ಕಡೂರು-ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45/9:47, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಹಾಲ್ಟ್-ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:56/9:57, ದೇವನೂರು-ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:08/10:09, ಬಾಣಾವರ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:19/10:20, ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:40/10:50, ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:05/11:06, ಬಾಗೇಶಪುರ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:23/11:24, ಹಾಸನ-ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45/11:47, ಮಾವಿನಕೆರೆ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:09/12:10, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:25/12:27, ಮಂದಗೆರೆ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:55/12:57, ಬೀರಹಳ್ಳಿ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07/1:08, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15/1:16, ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:26/1:27, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50/1:52, ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30/2:32, ಬೆಳಗುಳ-ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:58/3:00, ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಮನ ಸಮಯವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿ ವಿವರ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಚನ್ನಸಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿ :
1. ದಿನಾಂಕ 02.09.2025 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06527 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ – ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ದಿನಾಂಕ 03.09.2025 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06528 ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮೆಮು ರೈಲನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲಿನ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದತಿ : ದಿನಾಂಕ 02.09.2025 ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16521 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ : ದಿನಾಂಕ 01.09.2025 ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11013 ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ - ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ - ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ತಿರುಪತ್ತೂರು – ಸೇಲಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
