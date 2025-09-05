ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಳಿಕೆ: ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​ ವರದಿ

ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಹಾಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್) ಇದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಸೂಚಕಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಡೆಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2023 ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜನನ ದರ, ಮರಣ ದರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣ ದರ (ಐಎಂಆರ್​​)ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಜನನ ದರ 18.4 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮರಣ ದರ 6.4 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023 ರ ಶಿಶು ಮರಣ ದರದ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನನಗಳಿಗೆ 25 ಶಿಶು ಸಾವುಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನನ ದರ: 2023ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನ ದರವನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25.8 ದಾಖಲಾದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ 10.1 ಅಂಡಮಾನ್​ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬರ್​ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನನ ದರ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ 36.9ರಷ್ಟಿದ್ದ ಜನನ ದರ 2023ರಲ್ಲಿ 18.4ರಷ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಜನನದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನನ ದರ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 21.4ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ 18.4ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನನ ದರ ಹೀಗಿದೆ:

ಪ್ರದೇಶ20222023
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರ
ದೇಶದಲ್ಲಿ19.120.815.518.420.314.9
ಕರ್ನಾಟಕ15.816.814.515.216.113.9

2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15.8 ಆಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16.8 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

2022ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಜನನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ (2023 ರಲ್ಲಿ 13.9) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ದರಕ್ಕಿಂತ (14.9) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3 ಅಂಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಮರಣ ದರ:

2023ರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಿನ ದರ 8.3 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚಂಢೀಗಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 4.0 ಸಾವಿನ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 1971ರಲ್ಲಿ 14.9ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 6.4ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರ 2022ರಲ್ಲಿ 7.2ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ 6.8ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 2022ರಲ್ಲಿ 6.0 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2023ರರಲ್ಲಿ 5.7ರಷ್ಟಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮರಣ ದರ:

ಪ್ರದೇಶ20222023
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ6.87.26.06.46.85.7
ಕರ್ನಾಟಕ7.48.55.96.87.85.6

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಣ ದರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2022 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (2023 ರಲ್ಲಿ 7.8) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ದರಕ್ಕಿಂತ (6.8) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ (ಐಎಂಆರ್​):

2023ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಎಂಆರ್​ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ(37) ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ದರ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ(3) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

1971ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನನಗಳಿಗೆ 129 ಶಿಶು ಮರಣಗಳು) 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನನಗಳಿಗೆ 25 ಶಿಶು ಮರಣಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಐಎಂಆರ್​ ಮಟ್ಟವು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಐಎಂಆರ್​ ದರ ಶೇ 37.5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಎಂಆರ್​ 40ರಿಂದ 25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತವು 44 ರಿಂದ 28ರಷ್ಟಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 27ರಿಂದ 18ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ36 ಮತ್ತು 33 ದಶಮಾನದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಂಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ) ಪ್ರತಿ 40 ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಪಾನ 1:40 ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು 1:71 ಆಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ:

ಪ್ರದೇಶ20222023
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣನಗರ
National262918252818
Karnataka151812141611

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಂಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಐಎಂಆರ್​​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 11 ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕವು 14 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 25 ಆಗಿತ್ತು.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಐಎಂಆರ್​ ಹೊಂದಿದೆ, ಐಎಂಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ​ 2023ರಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ದರಕ್ಕಿಂತ 7 ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಎಂಆರ್​ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಐಎಂಆರ್​ 2023ರಲ್ಲಿ 16 ಇದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ದರಕ್ಕಿಂತ (28) 12 ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

