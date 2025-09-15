ಅನ್ನದಾತರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಮೇಳ ಭರಾಟೆ: ಇಂದು ಕೃವಿವಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮನ
ಕೃವಿವಿ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2025 at 11:42 AM IST
ಧಾರವಾಡ: ಅನ್ನದಾತರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃವಿವಿ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೀಜಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.., ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅನ್ನದಾತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
3,600 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರೈತರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಸಲು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ 3,600 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನದಾತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಡಲೆ, ಅಲಸಂಧಿ, ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳೇ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ: ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃವಿವಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಚಿವರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
