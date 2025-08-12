ETV Bharat / state

ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ, ಚಾಮುಂಡಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ - NAMING CEREMONY

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 4:40 PM IST

ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಆನೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ ಭಾನುಮತಿ ಆನೆಯ ಮರಿಗೆ ತುಂಗಾ ಎಂದು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆನೆಯ ಮರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಇಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಫ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ. ಟಿ ಅವರು ತುಂಗಾ ಆನೆ ಮರಿಯ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ತುಂಗಾ ಆನೆ ಮರಿಯ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಆನೆಯ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಸಹ ಆನೆ ಮರಿಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಮಕರಣದ ನಂತರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಗಾರ, ಪೂಜೆ: ನಾಮಕರಣದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ ಅವರು, 'ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಪ್​​ನ ಭಾನುಮತಿ ಆನೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ ತುಂಗಾ ಎಂದು ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆನೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.

'ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಮಾತೃ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ನೆನಪು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆನೆಗಳ ಕುರಿತು ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಮುಂಡಿ ಆನೆ ನಾಮಫಲಕದ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

22 ಗಂಡಾನೆ ಹಾಗೂ 5 ಹೆಣ್ಣಾನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೆ. ಟಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು, 'ನಮ್ಮ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಕುರಿತು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್​​ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ 22 ಪಳಗಿದ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಗಂಡಾನೆ ಹಾಗೂ 5 ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿವೆ. ಉಳಿದ 3 ಆನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪಳಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡಾರದ ಆನೆಗಳು ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ, ಕಾಡಾನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ಫೌಜಿಯ ಸರ್ವತ್​​ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಂದು ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಆನೆಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು‌. ಕ್ಯಾಂಪ್ ತುಂಗಾ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಗಾ ಎಂದು ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿತು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಜೀವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿತು. ಆನೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಆಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮರಿಯಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ದಸರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೆನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

