ಮೈಸೂರು ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕೊಲೆ : ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ - ROWDY SHEETER KARTHIK MURDER

ಮೈಸೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕೊಲೆಯ ಸಂಬಂಧ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 5) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವರುಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈತ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರುಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಈ ಕೊಲೆಯಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ 3 ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ತಂಡದ ಭಾತ್ಮೀದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್‌, ಅವಿನಾಶ್‌, ರವಿ, ಚಂದ್ರು, ಆನಂದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ, ಕೊಲೆ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಕೇಸ್​ನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮೃತ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್​ಗೂ ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪ್ರವೀಣ್​ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂದು ಟೀಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ : ಮೃತ ಕಾರ್ತಿಕ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯೂ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್, ಯುವಕನ ಕೊಲೆ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ - YOUTH MURDER CASE

