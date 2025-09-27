ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಮಾಲೀಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನೋರ್ವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಚಾಕು ಮತ್ತು ತಲವಾರ್​ನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ROWDY SHEETER MURDER
ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮನೆ (ETV Bharat)
September 27, 2025

ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ಎಕೆಎಂಎಸ್ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೈಫುದ್ದೀನ್​ ವಾಸವಿದ್ದ ಕೊಡವೂರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೂವರಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ, ತಲವಾರ್​ ಮತ್ತು‌ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ (ETV Bharat)

ಮೃತ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮೇಲೆ 18 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್​ಗಳಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಕೆಎಂಎಸ್ ಬಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಈತನನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಮೂವರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೃತ ಸೈಫ್ ಮೇಲೆ 18 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್​ಗಳಿದ್ದವು. ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎರಡು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಇಂದು ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾಕು ಮತ್ತು ತಲವಾರ್​ನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಕೋ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಹಲವೆಡೆ ಇರಿದ ಗಾಯಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಪೆಯ ಕೊಡವೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೃತ್ಯವಾ? ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

