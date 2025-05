ETV Bharat / state

ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ರಸ್ತೆ, ಬಡಾವಣೆಗಳು ಜಲಾವೃತ : ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ - HEAVY RAINFALL

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 5:04 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 6:30 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ‌ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು, ಬಡಾವಣೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಂತಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೀರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಬಡಾವಣೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ (ETV Bharat) ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಶೇಕರಪ್ಪ ನಗರದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಧಾಣದ ಬಳಿಯ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.‌ ಇದೀಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುಕೊಳದಂತಾದ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ : ನಗರದ ಖಬರಿಸ್ತಾನ್ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಪುಣೆ- ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಜುಕೊಳದಂತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಹರ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳಿ- ಧಾರವಾಡ, ಪುಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್​ಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಸ್​ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಮುಸುಗಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಸುರಿಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ (ETV Bharat) ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಲುವೆಗಳು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಕಾರು ಚಾಲಕರು ವಾಹನಗಳ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು.‌ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗೋವಿನಜೋಳ ಒಣಹಾಕಿದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೋವಿನಜೋಳ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಳೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ - BJP DELEGATION VISITS RAIN AREA

Last Updated : May 20, 2025 at 6:30 PM IST