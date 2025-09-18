ETV Bharat / state

ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TELESCOPE DAVANAGERE RETIRED SCIENCE TEACHER ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಗ್ರಹಣ
ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ​​.ಟಿ.ಶರಣಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಜನ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಂ​​.ಟಿ.ಶರಣಪ್ಪ. ಇವರು ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ಅಪರೂಪದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವ ಶರಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣಪ್ಪನವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್​ನಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ನಾವೇಕೆ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಬರುತ್ತವೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಪದರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಗ್ರಹಣಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ,‌ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇವರ ತಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಬಾಲಮಂದಿರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​​​ ಹಾಕಿ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ 142 ಕೋಟಿ 82 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಗ್ರಹ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ ಮೂಲಕ ಜನರು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ 500-600ಕ್ಕೂ ಜನರು ಬಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಶರಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಶನಿ ಗ್ರಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಅಕಾಶ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ನಿಂದ ಆಕಾಶ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಪ್ಪ, "1980ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಗಲು 290 ವರ್ಷಗಳುಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ 1998ರಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂ​.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗು ಕಾಳೇಶ್ವರ್​ ರಾವ್​ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 600 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಎಂ​.ಟಿ.ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶೀಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

