ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿತ! - SEATING ARRANGEMENTS

Mysuru Dasara glimpses
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ದಸರಾ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಸ್​ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ: 2023ರಲ್ಲಿ 38,000 ಪಾಸ್​ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಐಪಿ, ವಿಐಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಗಳ ಪಾಸ್​ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 59,600 ಪಾಸ್​ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಸ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.

11,000 ಆಸನಗಳು ಕಡಿಮೆ: ಈ ಬಾರಿ 11,000 ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ 48,000 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಿಐಪಿ, ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಸನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್​ನಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್​ವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ಆಸಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಸನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೂ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಚೇರ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುಎನ್‌ ಕ್ಲೋಸರ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ, ವಿಎನ್‌ ಕ್ಲೋಸರ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್​ನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಸನಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಗಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

