ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​​​ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ

ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​​​ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 10:14 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತಾಲೀಮಿನ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಳಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಹಾಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಅರಮನೆ ಒಳಗಿನ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​​​ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ (ETV Bharat)

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ: ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಶೆಡ್​ನಿಂದ ಕರೆತಂದು ಮಾವುತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಂತರ ಮಾವುತನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಲಾರಿಯಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಆನೆಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆನೆ ತಂಪಾಗಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಪದ್ಧತಿ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

