ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ‌ ಜಯ: ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ! - RCB S HUGE WIN GREAT CELEBRATIONS

ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ! ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 4, 2025 at 12:32 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 12:43 AM IST 2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ ಕೊಪ್ಪಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ‌ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಗರದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದು ‌ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಜೈ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆಗಳು‌ ಮೊಳಗಿದವು‌. ಇದಲ್ಲದೇ ‌ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು‌ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯುವಕರು ‌ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಏನದೆ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂಭ್ರನ (ETV Bharat) ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ದೇವರುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾಜನವಾಯಿತು.



