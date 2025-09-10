ಸಂಡೂರಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳದ ಬಳಿ 10ನೇ ಶತಮಾನ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳದ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆಯ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾರಿಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯ ಬಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶಿವಲಿಂಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮರುಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಾಸನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ತಿರುಗಾಟ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಡಾ. ಪ್ರೊ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಾಸನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಿಪಿಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಮುಖಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರಾ ಕಾರ್ತಿಕವೆಂದು ಉಲೇಖವಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ನೆಲದಿಂದ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಗೋವಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ: 6,307 ಶವಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಏನಿದು ಇತಿಹಾಸ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ 6,307 ಶವಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುವ ಈ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಪಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಆರ್. ಶೇಜೇಶ್ವರ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಗಂಗಾವತಿ: 3000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ತಾಮ್ರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗವಿಚಿತ್ರ, ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪತ್ತೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಗವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಶಾಸನವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಮುಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಶಿವಪುರ್, ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಮುಲು ನಗರದ ಗಾಳಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ಗವಿಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಗವಿಯು ಆದಿಮಾನವನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸದ ತಾಣವಾಗಿತ್ತದೆಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವುದನ್ನು ತಂಡ ಗಮನಿಸಿತ್ತು.