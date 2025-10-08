ETV Bharat / state

52 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 52 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್​ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

BELAGAVI DCC BANK ELECTION
ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 7:29 PM IST

4 Min Read
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಿನ್ನೆ ಐದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 52 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸತತ 7 ಬಾರಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ 41 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಎನ್ನುವಂತೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪರ ಇರುವ 52 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ನಾನೇನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 41 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ, ಪತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಾನು ಐದಾರು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ದಾಖಲೆ: ಈಗ 9ನೇ ಬಾರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. 10 ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕ, 5 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ, ಸಹಕಾರಿಗಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೆಇಬಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಾಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚುವವರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 50 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದೆಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಳೆದ 35 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ 15 ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಪುತ್ರರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ‌ ನಾನೇನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಬಯಸಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ. ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲು ತಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 15 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 15 ನಾಯಕರು ಕೂಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. 15 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕನೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಉಪಪಂಗಡಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

