ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ - VEGETABLE SEEDS RAKHI

ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಿಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಸೀಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

Rakhi made from vegetable seeds
ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಖಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 10:15 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ರಾಖಿ. ಈ ರಾಖಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಸೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಿಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬೂದುಗುಂಬಳ, ಸೀತಾಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಗುಲಗಂಜಿ, ಆನೆ ಗುಲಗಂಜಿ, ಬಿಳಿ ಗುಲಗಂಜಿ, ಕೆಂಪು ಗುಲಗಂಜಿ, ಅಂಟವಾಳ, ಕುಂಬಳ, ಚತುರ್ಭುಜ ಅವರೇಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ.

ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಳೆಗಳ ಅಂಗಡಿ, ಮಾಲ್​ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗುರಂಗಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಖಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರತಜ್ಞರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವರಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಸೀ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಜನರಿಂದ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿಯಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ದೇಸೀ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ದೇಸೀ ಬೀಜಗಳ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Rakhi made from vegetable seeds
ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಖಿ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ತಯಾರಿಸಿರುವ ಬೀಜದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ದೇಸೀ ಬೀಜದ ರಾಖಿಗಳಿಂದ ಚರ್ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಾಖಿ, ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ರಾಖಿ, ಸ್ಟೋನ್‌ ರಾಖಿ, ಕಿಡ್‌ ರಾಖಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ಮಯವಾದ ಹಲವು ವಿಧದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೇಸೀ ಬೀಜ ರಾಕಿ ಬಳಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಮನವಿ.

ಕೃಷಿಕಲಾ 'ಬೀಜದ ರಾಖಿ'ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಕಾಡು ಮತ್ತು ನಾಡು ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ರಾಖಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರೂಪಿಸಿದ ಬೀಜದ ರಾಖಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷಿಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಾ, "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ಬೀಜದ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀತಾಫಲ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹೀರೇಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬೀಜದ ರಾಖಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

