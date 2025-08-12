ETV Bharat / state

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ: ಹುಂಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ತೊಯ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ - SAVADATTI YELLAMMA TEMPLE

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ, ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದಿದೆ.

SAVADATTI YELLAMMA TEMPLE
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 7:14 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:15 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಶ್ರಾವಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಮಳೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ, ಮಣ್ಣು, ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ (ETV Bharat)

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಹುಂಡಿ ಹಣ: ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಯ್ದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ನೋಟುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು. ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂಡ, ಟಿಕೆಟ್​ ಕೌಂಟರ್, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹುಂಡಿ ಹಣ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹುಂಡಿ ಹಣ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ‌ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲು ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೊಯ್ದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ತೊಯ್ದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ದುಡಗುಂಟಿ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು‌. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯೊಳಗೂ ನೀರು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

