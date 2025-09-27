ETV Bharat / state

ಉತ್ತರಾ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತತ್ತರ: ಹಲವು ಕಡೆ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ, ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸತತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

BELAGAVI ಉತ್ತರಾ ಮಳೆ ಹವಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ RAIN FORECAST IN KARNATAKA
ಉತ್ತರಾ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತತ್ತರ: ಹಲವು ಕಡೆ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ, ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ "ಉತ್ತರಾ ಮಳೆ" ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಮಳೆರಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸತತ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ 2079.50 ಅಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಗೋಕಾಕ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆರ್​ಟಿಓ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್​ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಸ್​ಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೈಕ್​ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತ-ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ-ಮುನವಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್​​​ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​​ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಿವಾಪುರ-ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯೂ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯೂ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯನಿಗೆ ಜನ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

BELAGAVIಉತ್ತರಾ ಮಳೆಹವಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆRAIN FORECAST IN KARNATAKAಬೆಳಗಾವಿ ಮಳೆ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.