ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬರೇ ₹300! ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ; ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಒಂದೆಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ತರಬೇಕಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ, ರೈತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 744 ಹೆಕ್ಟೇರ್​​​​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬರದೇ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೋ, ಹೀಗೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾತ ಉಳಿದ ಫಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲು. (ETV Bharat)

₹6 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹300 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿದ ಬೆಲೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು 5ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 600, 300 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ಕೂಡಾ ರೈತರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜದ ದರ, ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರ ಎಲ್ಲವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ.

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (ETV Bharat)

"ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲೂ ಸಾಲದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್‌ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅರ್ಧ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತುಹೋದವು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ದರ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಶ: ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮುಧೋಳ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಶ (ETV Bharat)

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಕೇರಿ, ನೀರಲಕೇರಿ, ಭಗವತಿ, ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪೂರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಗುದ್ನಿ, ಮೆಟಗುಡ್ಡ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ETV Bharat Logo

