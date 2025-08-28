ETV Bharat / state

ನೀವು ಚಾಮುಂಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ವೋಟಿನ ಪೂಜೆ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಆಹ್ವಾನ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್ - R ASHOK OUTRAGE

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​. ಅಶೋಕ್​ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Opposition Leader R. Ashok
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​
ಬೆಂಗಳೂರು: "ನೀವು ಚಾಮುಂಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ವೋಟಿನ ಪೂಜೆ. ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿಗೂ‌ ಗೋಕುಲಾಷ್ಠಮಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರಿ. ನಾನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಯಮ್ಮನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ವೇ. ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ ಜನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲೇ? ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಈಯಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರವನ್ನು ಕರೆತಂದು ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸರ್ಕಾರ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ತರುತ್ತೇವೆ: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಲೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ವೇ? ಎಸ್ ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಟಿಪ್ಪು ಸಂತತಿ ಕರೆತಂದು ಮಾಡಬೇಕೇ? ಯಧುವೀರ್ ವಂಶವನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟವರು. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತೀರಲ್ಲ. ವೋಟಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಪಕ್ಕಾ ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆ ಆಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ‌ ಬಂದೇ‌ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ತರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೆ ಕೋಟೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೂಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಘಸ್ನಿ‌ಮಹಮದ್ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಡ ಹೆಸರು ತರುವ ಕುತಂತ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ಯಾ?. ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದುಂದುವೆಚ್ಚ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?. ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, "ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಸ್ಥಳ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಪಚಾರವೂ ಆಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು‌ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರ ಬಾರಿ‌ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಚಾಮುಂಡಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮದೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂದರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತನೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀವು ಆಗಬೇಡಿ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಲೈಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಪದ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕ್ರಾಂತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ವಾಂತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ: ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿನೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ವಾಂತಿನೂ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

