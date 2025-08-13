ಕಾರವಾರ: ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಸೇತುವೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯೂ ಈವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇರುವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆಯೇ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೋರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾರವಾರದ ಕೋಡಿಭಾಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸೇತುವೆ ಗೋವಾ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2024ರ ಆ.6ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಲಾರಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 800 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು: ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಮೋಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಪದೆ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸವಾರರು ವಾಹನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಭಾರ ಬೀಳುವ ಕಾರಣ ಇದು ಕೂಡ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂಕೋಲಾ, ಹಟ್ಟಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಅರೆ ಬರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NHAI) ಹೊನ್ನಾವರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಚತುಷ್ಪಥ ಯೋಜನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರ (ಡಿಬಿಓಟಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಆರ್ಬಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಐಆರ್ಬಿ ಕಂಪೆನಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬ್ರಿಜ್ ಮಾದರಿಗೆ NHAI ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಐಆರ್ಬಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಈವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.