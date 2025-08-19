ETV Bharat / state

ಪಿಎಸ್​ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ: ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ - PSI EXAM FRAUD

ಪಿಎಸ್​ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್​ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 9:39 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್(ಪಿಎಸ್​ಐ) ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಕಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೆರವಾಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆರಳಚ್ಚು ಕುರಿತಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್​​ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿನಯ್​ ಕುಮಾರ್ ಹದ್ದಣ್ಣವರ್​ ಎಂಬುವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ.ಎಂ. ಖಾಜಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಎಸ್​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್​​ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿಎಸ್​ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದು, ಅನಾಮಧೇಯ ದೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ಈ ವೇಳೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಬ್​ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದರೂ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪವಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪಿಎಸ್​ಐ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ) ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಪಿಎಸ್​ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನಾಮಧೇಯ ದೂರರ್ಜಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

