ETV Bharat / state

ಕೈದಿಗಳ ಐಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಐಡಿ(ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ)ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

AADHAAR FOR PRISONER ID
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೈದಿಗಳ ಜೈಲು ಐಡಿ (ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ)ಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಜೋಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಭಯದಿಂದ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ನೀಡದೆ ಕೈದಿಗಳು ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ 2023ರಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇ-ಪ್ರಿಸನ್ ಪೋರ್ಟಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮೆಟೆಕ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ) ಹಾಗೂ ಇ-ಪ್ರಿಸನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್‌ಓಪಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಜೋಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೈದಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕರು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೈದಿಗಳ ಹಿಂದೇಟು: ಕೈದಿಯ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೈದಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ನೀಡುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಇ-ಪ್ರಿಸನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ: ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ವಿವರ ನೀಡಲು ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ

For All Latest Updates

TAGGED:

AADHAAR LINKING SCHEMELINKING AADHAAR TO PRISONERS IDಕೈದಿಗಳ ಐಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆBENGALURUAADHAAR FOR PRISONER ID

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.