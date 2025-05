ETV Bharat / state

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕು, ನಗದು, ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಪತ್ತೆ: ನಾಲ್ವರು ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಸೇರಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ - BENGALURU CENTRAL JAIL

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿಗಳಾದ ಚೆಲುವ, ಇರ್ಷಾದ್, ಆಕಾಶ್, ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾರಾಫಾತಿಮಾ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹುಳಿಮಾವು, ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ, ಬೇಗೂರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

