ಬೆಳಗಾವಿ: '15 ಲಕ್ಷ ತಗೋರಿ ಊರು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದಾರೆ': ಇದು ಕಾಡಂಚಿನ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳಿನ ಕಥೆ!
ಗೋವಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಗಾಂವ ಕಾಡಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Published : September 14, 2025 at 7:59 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ .ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಳೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮಗಾಂವ ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಈ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಮಣಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ: ಹೌದು, ಅಮಗಾಂವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಗೋವಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಹಳ್ಳಿ. 80 ಮನೆಗಳು, ಸುಮಾರು 565 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಿರಿಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಇರದ ಊರಿದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಚಿಮಣಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ.
7 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕು: ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತು 79 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 53 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮಗಾಂವ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಚಿಕಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲದವರು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಖಾನಾಪುರ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಹಲವರು ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಈಗ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಮಗಾಂವ ಊರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1-7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ. 14 ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೂಪೇಶ ಬಾಲಾಜಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರೇ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಮ್ಮೆ ಅಮಗಾಂವ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಮನಸ್ಸೇ ಆಗದಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಊರಿದು. ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆಸುವಷ್ಟು ರಮಣೀಯ ತಾಣ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪದವಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಸಮೀಪದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಹೋಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೇಷನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜಾಂಬೋಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಅಮಗಾಂವ ಊರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ 1 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆ, ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಗಳು ಇವೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸ ಊರು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಊರು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ, ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಗಾವಡೆ, "ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಗೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 86 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಮನೆ, ಜಾಗಗಳು ಇವೆ. ಅವಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ: 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ, 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.
ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ: "ಈಗಾಗಲೇ ತಳೇವಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಪುನವರ್ಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
