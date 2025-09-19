ETV Bharat / state

ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳಿದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬಂದ್​​​, ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI SPECIALIST DOCTORS IN HAVERI ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ HOSPITAL
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 11:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಸೇರಿಯನ್​ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಗಲು ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್​ ಹೆರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8 ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ 7 ವೈದ್ಯರು (ಎಲುಬು ಕೀಲು ತಜ್ಞರು, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರು) ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹರ್ನಿಯಾ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪರೇಷನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.

8 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಾನಗಲ್​, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ​​, ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸಹ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯು ರೆಫರ್​ ಮಾಡುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.

HAVERI SPECIALIST DOCTORS IN HAVERI ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ HOSPITAL
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)

ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗವಾಗದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಫರ್: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಾವಾಗಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಅವರನ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್​ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಭಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ರಿಲೀವ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೂಚನೆ: "ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಭಾವನೆ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾದರೆ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ರಿಲೀವ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡೀನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: "ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡೀನ್ ಪ್ರದೀಪ್​ ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹ ವೈದ್ಯರು ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡೀನ್ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈದ್ಯರ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. 20 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಲ್ಲದೆ ಸಿಜೆರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿಲ್ಲ. 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಗೋಳು: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲಿನಂತಹ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಬರುವವರೆಗೆ ಬಡರೋಗಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಪಾಡೇನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿ 8 ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ

For All Latest Updates

TAGGED:

HAVERINO SPECIALIST DOCTORS IN HAVERIಮಾತೃ ಇಲಾಖೆHAVERI DOCTORS PROBLEMHAVERI DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.