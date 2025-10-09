ETV Bharat / state

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಡಿಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಾಲಿವುಡ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

pro-kannada-organisers-protest
ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 9, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
ರಾಮನಗರ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಶೋಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿವುಡ್ ಗೇಟ್ ನಂ ಸಿ ಎದುರು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲೇಶ್‌ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಾಲಿವುಡ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಂದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಗೇಟ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇಟ್ ನಂ ಸಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್​ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಅವರು ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಏಕೆ? ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ & ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್​​ಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಜಲಕ್ರೀಡೆ​ಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಪುನರ್​ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪುನರ್​ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕಸ-ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಯೋಜಕರು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಗೇಟ್​​ ಓಪನ್​​: ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಾಲಿವುಡ್​ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೇಟ್ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್​ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡಿಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಗೇಟ್​​ ಓಪನ್​​: ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ETV Bharat Logo

