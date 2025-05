ETV Bharat / state

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - PROTEST AGAINST KAMAL HASSAN

ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ( ETV Bharat )

Published : May 29, 2025 at 5:48 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:39 PM IST

ಮಂಡ್ಯ: ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತಮನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್​ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

