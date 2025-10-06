ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನ

ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

SHIVAMOGGA SURVEY ATTEMPT TO THEFT HOUSE ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಎರಡನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ದಿಲ್ ಶಾಲ್ ಬೇಗಂ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದರಿಂದ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂರವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಧೃತಿಗೇಡದ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ‌ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ವೇಲ್ ನಿಂದ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ರನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ಬೇಗಂರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನ (ETV Bharat)

ಹಲ್ಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಸ್ಮೀಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ‌ ಮಹಿಳೆಯು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮನೆಯ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯು ತಾವು ಗಣತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಎಂದಳು. ಆಗ ನಮ್ಮ‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದೆ. ಆಗ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣತಿ ಮನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.‌ ನಿಮ್ಮದು ಕೊನೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂತು. ಆದರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ‌ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕ‌ಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಡವೆ, ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕದಿಯಲು ಬಂದು, ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಪತಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVAMOGGASURVEYATTEMPT TO THEFT HOUSEಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆATTACK ON WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.