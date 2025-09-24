'ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ': ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂತಾಪ
ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2025 at 6:58 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಕಾರ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಓದುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the passing of Dr. S. L. Bhyrappa, a towering figure in Kannada literature and a Padma Bhushan awardee. He made remarkable contributions in the fields of literature, philosophy, culture, and intellectual inquiry. He brought Kannada literature to national and…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 24, 2025
ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಂತಾಪ: "ನಾಡಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಾಹಿತಿ, ಮಹೋನ್ನತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ʼಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ʼ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆ ತೀವ್ರ ಶೋಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಹಿತಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಅಗಾಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ, ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿಂತನೆ, ಆಳವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೂರಣದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದವರು" ಎಂದು ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀರ ನೋವಾಗಿದೆ.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 24, 2025
94 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರ ವಂಶವೃಕ್ಷ, ದಾಟು, ತಂತು, ಪರ್ವ,… pic.twitter.com/qeTzJBr7dn
"ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ-ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಷಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮೇರು ಸಾಹಿತಿಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕ ಬಡವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಅವರು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ದುಃಖ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ದೊಡ್ಡದು: ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು, "ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ (1931- 2025)ನವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಿದ್ದು ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು. ದೂರಸರಿದರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿತ್ತು. ದಾಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಗೃಹಭಂಗ, ಪರ್ವ, ಧರ್ಮಶ್ರೀ, ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೆ. ಅವರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಪ್ರೌಢವಾದುದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪಠ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಮು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮಾನವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇತ್ತು. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಂತಾನವನ್ನು ಅವರಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಂತಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನಗಳು" ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
