ಮೈಸೂರು: ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವರು ನಂತರ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ?. ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯೊಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ರೂಪಾಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ' ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಂಶವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಅನುವಂಶಿಕ ರಚನೆ(ಜಿನೋಮ್)ಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಂಬಂಧ 'ಅನಿತಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್' ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕುರಿತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಗಳಾಗಲು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಜೀನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗೆ?: ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 500 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆಡಿವೇನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಆರ್ಐ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ, ಕ್ರೋಮೋಜೋನ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ಅಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲು, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 80 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು ಅನಿತಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: "ಲಿಂಗತ್ವ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಂಶವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಅನುವಂಶಿಕ ರಚನೆ(ಜಿನೋಮ್)ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಿದೆ. ರೂಪಾಂತರದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಜ (ಮಹಿಳೆ/ಪುರುಷ) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಾ.ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೋವೈದ್ಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಮನೋಹರ್, ಡಾ.ದೇವರಾಜ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲೇ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಎನ್ಸಿಬಿಐ (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿತಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. - ಡಾ.ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ? ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆನಂತರ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದವರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದವರ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಲಿಂಗ ರೂಪಾಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಡಾ. ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಇವರು ಸಹ ಲಿಂಗ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಾದ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಾಗುವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.