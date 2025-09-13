ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ; ಮಠದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಕತಜ್ಞರು ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

preparations-for-janmashtami-at-udupi-sri-krishna-math
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಠ (ಎಡಬದಿ) ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
September 13, 2025

ಉಡುಪಿ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಕತಜ್ಞರು ಇದರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಸಾದ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ನಡೆಯುವ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಠದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ (ETV Bharat)

ಸೆ. 14 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ (ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ) ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಥಬೀದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 13 ಮರದ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಯ ಗುರ್ಜಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೋವಳರು ರಥಬೀದಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

sweets
ಅಷ್ಟಮಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ, ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಕನಕ ಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಂಟಪದ ಗುರ್ಜಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಗುರ್ಜಿಗಳು, 3 ಮಂಟಪ ಗುರ್ಜಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಗುರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಕುಡಿಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಅರಳಿನ ಹುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ - ಕುಂಕುಮದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 47 ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ.

chakli
ಪಾಕತಜ್ಞರು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸೆ.14ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ರಾಜಾಂಗಣ, ಮಧ್ವಮಂಟಪ, ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Preparations for Janmashtami at Udupi Sri Krishna Math
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಾಕತಜ್ಞರು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಕಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಹಾಗೂ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಲಡ್ಡು, ಚಕ್ಕುಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

udupi
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಠದ ರಥಬೀದಿ (ETV Bharat)

ಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 48 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇಣುವಾದನ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಯೂ ಕೂಡಾ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂತ್ರದ, ಜಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮೂದಿಸಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

