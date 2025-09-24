ETV Bharat / state

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಯಾರು?: ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ

ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

FORMER MP PRATAP SIMHA DAVANAGERE ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ವಿವಾದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಯಾರು?: ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: "ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕಾವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಯಾರು" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಒಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತರು. ಈಗ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಬರೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ?: ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಲು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕೆಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕಾವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಎಂದರೆ ಶಿವ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನೂ ನಮ್ಮವನೇ, ಭಸ್ಮನೂ ನಮ್ಮದೇ, ಕಾವಿನೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷೀ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರರಹಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರು ಶಿವ. ಆ ಶಿವನನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಬರೆಸಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್, ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಭೂತಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲೀಡರ್​ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದೇ ಬರೆಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ತಂದಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ.‌ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಶಿವನ ಆರಾಧಕ, ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪಿತೂರಿಗೆ, ಅವರ ದಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ" ಎಂದರು.

"ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇದ್ಯಾ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರೀತಿ ಅಘೋಷಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿದ್ದಾರಾ?. ಡಿಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆನಾ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳೋಕೆ ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು. ಅವರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯಗಳು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಡಿಜೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ‌ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನಾ? ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 2028ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ​ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

"ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಸರ್​ ಇದೇನು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಳಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ತಿಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತೀಶ್​ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ ವಾತಾವರಣ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೀಠ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿ: ಸೋಮನಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್

