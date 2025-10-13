ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುತ್ತಾತ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2025 at 8:05 AM IST
ಹಾವೇರಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಆದೇಶಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮುತ್ತಾತ ಸಹ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುತ್ತಾತ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಪಿ. ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅವು ಯಾವುವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಘ ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಭೂಭಾಗದ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಮುಗ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟವರು, ತಲ್ವಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡುವವರು ಇವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಲಾಠಿ ಎಂಬುದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡೆಯೂ ಹೌದು, ನ್ಯಾಯದಂಡವೂ ಹೌದು. ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ತಲ್ವಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಭಾರತದ ತಾಲಿಬಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಲಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ್ನು ಬೈಯ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕನಿಕರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಡ್ಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಂಕಾಪುರ ಗಣೇಶ 21 ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮುಸ್ಲಿಂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧ್ವನಿವರ್ದಕದಲ್ಲಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ಧಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?. ಆದೇಶ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ?. ಈ ರೀತಿ ಆದೇಶದಿಂದಲೇ ಬಂಕಾಪುರ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ 45 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಡಿಜೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ. ಆದರೆ, ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ. ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
