ವಿಶೇಷಚೇತನರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ PMDK: 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1.57 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಗಮದ (ALIMCO) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದಿವ್ಯಶಾ ಕೇಂದ್ರವು ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 11:58 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದಿವ್ಯಶಾ ಕೇಂದ್ರ'ವು ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು-ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ಥಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಗಮದ (ALIMCO) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದಿವ್ಯಶಾ ಕೇಂದ್ರವು ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ (ADIP) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಶ್ರೀ (RVY) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಈವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ 1,865 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 1.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ(RVY): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 35 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 8 ಜನರಿಗೆ 82 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 518 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ, 100 ಜನರಿಗೆ 9.34 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 257 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 103 ಜನರಿಗೆ 7.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 827 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 201 ಜನರಿಗೆ 15.06 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 691 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 189 ಜನರಿಗೆ 14.17 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2,226 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 495 ಜನರಿಗೆ 35.36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 47 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 24 ಜನರಿಗೆ 1.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3,709 ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು, 731 ಜನರಿಗೆ 55.13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 49 ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದು, 23 ಜನರಿಗೆ 2.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಿಪ್ - ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 26 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 13 ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 67 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 39 ಜನರಿಗೆ 6.57 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 70 ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು, 41 ಜನರಿಗೆ 4.51 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 66 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 35 ಜನರಿಗೆ 3.54 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 52 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 30 ಜನರಿಗೆ 6.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 127 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 69 ಜನರಿಗೆ 10.41 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 45,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 119 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 66 ಜನರಿಗೆ 8.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4 ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ 18,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನೇನು ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ?: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಿವ್ಯಶಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಖೆಯು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,865 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು, ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,57,42,455 ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7,329 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,865 ಜನರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ, ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ಸಿಪಿ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್, ಮಡಿಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಕರ್, ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್, ಕಮೋಡ್ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಪಿಎಂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಕಲಚೇತನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಊರುಗೋಲು, ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್, ಮೋಟಾರ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಸ್ಟೀಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಮೊಬೈಲ್ , ಕಿವಿ ಕೇಳದವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1.57 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು?: ''ಅಡಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಉಚಿತ ಸಾಧನ, ಸಲಕರಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಕಲಚೇತನರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಪೋಟೋವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಓರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ದರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರೇಖಾ ಕುಂದಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಯನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ಅಲೆಂಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಕಲಚೇತನರು, ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 168 ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 23 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಲಕರಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ''ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನವರು. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಲಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೆದಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದರು.
