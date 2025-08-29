ETV Bharat / state

ಈ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಬೆಳಕೇ ಆಸರೆ!: ಏನಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? - NO POWER SUPPLY FOR RAILWAY STATION

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

KADABA KODIMBALA RAILWAY STATION DAKSHINA KANNADA ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಬೆಳಕೇ ಆಸರೆ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read

ಕಡಬ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್​​​ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೌಂಟರ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ನಂಬಲಾಗದ ವಾಸ್ತವ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದವರಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ದರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರವಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ.

ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆದಾಯವಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲವಿರುವ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 2.4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು. ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

KADABA KODIMBALA RAILWAY STATION DAKSHINA KANNADA ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಬೆಳಕೇ ಆಸರೆ! (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೋಡಿಂಬಾಳ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ವೃದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕರ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್, ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರೂಫಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇೆಕಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿರುವ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಆರ್​ಎಂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಕ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಡಿಂಬಾಳ (ಕೆಡಿಬಿಎ) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಂಬಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವ ಬಡಪಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅಭಿಮಾನಿ

ಕಡಬ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್​​​ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೌಂಟರ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ನಂಬಲಾಗದ ವಾಸ್ತವ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದವರಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ದರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರವಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ.

ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆದಾಯವಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲವಿರುವ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 2.4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು. ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

KADABA KODIMBALA RAILWAY STATION DAKSHINA KANNADA ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಬೆಳಕೇ ಆಸರೆ! (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೋಡಿಂಬಾಳ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ವೃದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕರ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್, ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರೂಫಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇೆಕಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿರುವ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಆರ್​ಎಂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಕ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಡಿಂಬಾಳ (ಕೆಡಿಬಿಎ) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಂಬಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವ ಬಡಪಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅಭಿಮಾನಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

KADABA KODIMBALA RAILWAY STATIONDAKSHINA KANNADAಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣNO POWER SUPPLY FOR RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.