ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದಿವೆ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು; ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸರಮಾಲೆ

ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಬಿದ್ದಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವೆಂಬುದು ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ.

ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 6:52 PM IST

ಉಡುಪಿ: ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ಉಡುಪಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೀತಾಣಗಳ ಸಂಗಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣಮಠ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಮಲ್ಪೆ ಮರವಂತೆಸಹಿತ ಹತ್ತಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಚ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಋತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳ ಊರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ.

ಉಡುಪಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆನೀರು ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದಿವೆ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು; ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸರಮಾಲೆ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಂಡ ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಅಪಘಾತಗಳದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ಚಲಾಯಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗವು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೇಪೆಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಳೆಗಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಂಗರಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳು ಸಹ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. (ETV Bharat)

