ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು: ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋ ಬದಲು ಜರ್ಮನ್​ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜರ್ಮನ್​ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು: ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋ ಬದಲು ಜರ್ಮನ್​ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 6:34 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​​​ ಸಿಟಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​​ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಾಯ್ತರೆದಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯ ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇದೇಯೋ: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರದಿ. ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಸರ್ಕಲ್, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಲ್​ಗಳು, ಜಯದೇವ ವೃತ್ತ, ಲಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಪೂನಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಛತ್ರದ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದಿದೆ. ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳು ಇದೀಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಮಪಾಶದಂತಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು ಪಾಲಿಕೆ ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ‌ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಹಾಲೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಗರ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಯಾವುದು?, ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೆಂದು?, ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಚಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿ ಬಂತು ಎಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಣಿಯಾಪುರ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಖರಾಬ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಗುಂಡಿ ವೃತ್ತ, ಜಯದೇವ ವೃತ್ತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಮಯ ಆಗಿವೆ‌. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಉಳಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ನಗರ ವಿದ್ಯೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಜನ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಳಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು (ETV Bharat)

ಕೆಲ ಕಡೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದೆ: ಡಿಸಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ: "ಕೆಲಕಡೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್​ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರ ಕೊಡಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

