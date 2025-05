ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಕೊರತೆ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಅನಿವಾರ್ಯ - POTASSIUM DEFICIENCY

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 24, 2025 at 1:01 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 1:53 PM IST 3 Min Read

ದಾವಣಗೆರೆ : ರೈತರು ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ) ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಬಾಧೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ, ಪೊಟ್ಕಾಪ್ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂತಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂತಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕುಷ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ರಂಜಕ, ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ (ETV Bharat)

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ : 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ. ಇಲ್ಲಿ 1.26 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಈ ಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ರೈತರು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಿಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ : 'ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಕಡಿಮೆ‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat) 'ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ‌ ಕಾಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಕೀಟಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈತರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು?: 'ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ‌ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 8-22-22, '20-20-0-13', 15-15-15, 10-26-26, 17-17-17, 9-24-24, ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.‌ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು (ETV Bharat) 'ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಈ ಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ : 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ (ETV Bharat) ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ: ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು? - AGRICULTURAL MECHANIZATION PROJECT

Last Updated : May 24, 2025 at 1:53 PM IST