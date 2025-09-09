ETV Bharat / state

ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ: 1.10 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ; ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಳವಳ

ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2025 at 8:39 PM IST

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1.10 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 11 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಒಂದೆಡೆ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೌಧದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2012ರಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಟ್ಟಡ, ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಧ ಪಾಚಿಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸೌಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಅಡಿವೇಶ ಇಟಗಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ ಬಳಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೌಧದ ಕಂಬಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ವೇತವರ್ಣದಿಂದ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಧ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ವಿಧಾನಸೌಧ 12 ತಿಂಗಳೂ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ (ETV Bharat)

ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸುಣ್ಣ - ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿಲ್ಲ: ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು, ಪೀಠೋಪಕರಣದ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್, ಸ್ಲಾಬ್​ಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸಲು, ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 40 ದಿನ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮೀನಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

1.10 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ: ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಹ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1.10 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮೂಲಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಯಾಕೆ ಪಾಚಿಕಟ್ಟುತ್ತೆ..? ಬೆಳಗಾವಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರ ವಲಯದ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ‌. ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸೌಧ ಪಾಚಿಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧವು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌಧ ಪಾಚಿಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಅಡಿವೇಶ ಇಟಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೌಧ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸೌಧವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಹೋದ ವರ್ಷ ಪಾಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸೌಧವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರವೇ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೊಬರದ ತಿಳಿಸಿದರು.

