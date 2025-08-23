ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಹೈರಾಣಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಮೇಶ ತೇಲಗಾಣಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ದರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಲಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ ತೇಲಗಾಣಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗಮೇಶ ತೇಲಗಾಣಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹವ್ಯಾಸಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅದರ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಜಂಬೋ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ತಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳು ಇದ್ದು, ಇವರು ಕೆಂಪು ತಳಿಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಿಯು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದರೆ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ, ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಸಪೋಟ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕರು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಮೇಶ ತೇಲಗಾಣಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛಲ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮೇಶ ತೇಲಗಾಣಿ.
