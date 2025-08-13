ETV Bharat / state

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಎಟಿಎಂ ದೋಚಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು- Video - ATM THIEF ARREST

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ದೋಚಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಎಎಸ್​ಐ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಎಟಿಎಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಂತಪುರದ ಸಾಯಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಡಿಗುಡ್ಡು (22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಕಾಳಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಟಿಎಂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿಡಿಎಂ-ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಟಿಎಂ ದೋಚಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ: ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುವಕ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಸ್‌ಐ ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಎಎಸ್‌ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ (ETV Bharat)

ಕಳ್ಳನು ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ತಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಎದೆಗುಂದದೇ ಆತನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳಾದ ಅನಿಲ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಅಭಿನಂದನೆ (ETV Bharat)

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಂ ದೋಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಗರದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಂದಾರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ: ನಕಲಿ ಕೀ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ, ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದವರ ಬಂಧನ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡ ತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜೂನ್ 12ರಂದು ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬವರ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 200 ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆದ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಣಮಂತ ಹರಳಯ್ಯ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರೈತ ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಹೊಲವನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಲಗಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಮನೆಕೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಎಟಿಎಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಂತಪುರದ ಸಾಯಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಡಿಗುಡ್ಡು (22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಕಾಳಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಟಿಎಂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿಡಿಎಂ-ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಟಿಎಂ ದೋಚಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ: ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುವಕ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಸ್‌ಐ ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಎಎಸ್‌ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ (ETV Bharat)

ಕಳ್ಳನು ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ತಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಎದೆಗುಂದದೇ ಆತನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳಾದ ಅನಿಲ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಅಭಿನಂದನೆ (ETV Bharat)

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಂ ದೋಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಗರದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಂದಾರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‌ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ: ನಕಲಿ ಕೀ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ, ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದವರ ಬಂಧನ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡ ತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police-arrest-thief-while-trying-to-rob-an-atm-in-ballari
ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜೂನ್ 12ರಂದು ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬವರ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 200 ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆದ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಣಮಂತ ಹರಳಯ್ಯ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರೈತ ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಹೊಲವನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಲಗಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಮನೆಕೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ

For All Latest Updates

TAGGED:

BALLARIಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳ ಬಂಧನATM ROBBERY ATTEMPTBRUCEPET POLICEATM THIEF ARREST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.