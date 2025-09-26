ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಶುರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಜನ ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Pigs
ನಗರದ ಬೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವರಾಹ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಊರ ತುಂಬಾ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ. ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಫಿವರ್ ಭಯ: ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಬದಲು ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬ ಹಂದಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಂದಿ‌ಜ್ವರದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಫಿವರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಜ್ವರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಜನರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಅಂದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರು ಆಗ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌

pigs
ಹಂದಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಹಂದಿ : ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಂದಿಗಳ‌ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಬಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಹೆಗಡೆ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ ನಗರ, ಜಾಲಿನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

pigs-infested-prestigious-areas-of-davangere
ನಗರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಹಾವಳಿ (ETV Bharat)

ಇದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಸಾಗುವ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.‌ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮರಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

pigs-infested-prestigious-areas-of-davangere
ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಹಂದಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಜನರ ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ : ಕೆಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು 10- 15 ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿವಿ, ಸೌಂದರ್ಯಯುತ ನಗರ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಎಂದು ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್. ಎಸ್.​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಂದಿ ಮುಕ್ತ‌ನಗರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂದಿಗಳು ಬಂದರೆ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ, ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು ಏಕೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಊರಿನಾಚೆ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವೇಳೆ ಹಂದಿ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಗರದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

pigs-infested-prestigious-areas-of-davangere
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಂದಿಗಳು (ETV Bharat)

ನಗರ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು, ಸಿಇಒ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಸಭೆ‌ ಕರೆದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆಮರಿ; ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ - LEOPARD TRAPPED

Last Updated : September 26, 2025 at 2:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DR GANGADHAR SWAMI G MPIG FARMINGಹಂದಿ ಕಾಟDAVANAGEREPIGS PROBLEM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.