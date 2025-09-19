ETV Bharat / state

ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರ ಪರದಾಟ

ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 8:22 PM IST

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿರು ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೈಮರೆತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.‌

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಗು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜನ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಾ ನಗರ, ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾದರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.

ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬೇಕು. 1969 ರಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ 74 ವರ್ಷ, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಭಾಷಾನಗರ, ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ, ಇನ್ನಿತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಒಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ:

"ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಲು ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಧರಣಿ ಕೂತ ಆಪ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಆಪ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧರಣಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಜೀರ್ ಪೂರ್​ನ ಮಾಜಿ ಶಾಕಸರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇರುವ ಪಿಹೆಚ್​​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಡೆತಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ವೈದ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ, ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರಿರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಐದಾರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಇರುವ ಪಿಹೆಚ್​ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಇರುವುದಾ?, ಇದು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಪ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಆದಿಲ್​ ಖಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಪಿಹೆಚ್​​ಸಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ಇಲವಾದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೂಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.‌

ಆಪ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ETV Bharat)

ಭಾಷಾ ನಗರ ಪಿಹೆಚ್​ಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ:

"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದು, ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು, ಐದು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಐದು ಜನ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 80 ಜನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾಷಾ ನಗರ ಪಿಹೆಚ್​ಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

