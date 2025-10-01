ETV Bharat / state

ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಗೋವಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್‌ ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆರೆಯ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಗೋವಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 8:57 AM IST

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕುಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಜನರ ಗೋಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿವಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಟೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್‌ ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಗೋಳು ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 125 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಕುಗ್ರಾಮ ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬದುಕು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದುಕು ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗೋವಾದ ನೇತ್ರಾವಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 34 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗೋಳು ಕೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು ಕಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದರ ಸೂಚನೆಗೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂದ ಹೆಸ್ಕಾಂ: ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್ ಜನರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರಿಗೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸದರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಎಫ್. ನರೋನಾ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸದರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಲು 125 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಿತಾ ವೆಳಿಪ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ‌ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ: ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದು, 90 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವವರು ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋವಾವನ್ನೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಎಫ್. ನರೋನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಮ್ಮರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್​​​ನೆಟ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗೋವಾದ ನೇತ್ರಾವಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆತಂದು ಪುನಃ ಊರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಇರದ ಕಾರಣ ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಸುತ್ತುವರೆದು ತೆರಳಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಯವ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ರೇಷನ್ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗೋವಾದಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಕಿ.ಮೀ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೆಜೆಎಂ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

