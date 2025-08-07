Essay Contest 2025

ರಾಯಚೂರು: ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ದಾಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಜನರು - FUNERAL

ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ದಾಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

Carrying a dead old woman to a crematorium in the middle of the Tungabhadra River
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾಣಕ್ಕೆ ಶವ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:58 AM IST

ರಾಯಚೂರು: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನದಿ ದಾಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯ ಸ್ಮಶಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹರಿಗೋಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವೃದ್ಧೆಯ ಶವ ಹೊತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾಣಕ್ಕೆ ಶವ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಸಿಂಧನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 238/2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೂರು ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಶಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ನದಿ ದಡದಲ್ಲೇ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದು ತಿಳಿಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 65ರಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಎಕರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

