ಶಾಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪಿಡಿಒ: ಬೇರೆಡೆ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2025 at 3:21 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಊರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒವೊಬ್ಬರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇರೆಡೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಮೈದಾನವಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ವಿಜಾಪುರ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲೇ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದ ದಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಬಿಇಒ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಕೆ. ಎಂ ಬನ್ನಿಕೋಡ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೋಡ ಬಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಇಒ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಡೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಿರುವ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಗೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಜಾಗ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕ ಯು. ಬಿ ಬಣಕಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರು ಗೋಮಾಳ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಹುಡುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
