ದಾವಣಗೆರೆ : ಅಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವೃದ್ಧೆಯರು 'ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು : ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಆಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುವ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ನ ದರವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಆಟೋದವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವುದೇನು?: 'ಶಕ್ತಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉಚಿತ ಬೇಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣ ಪಡೆದಾದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು?' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಪವಿತ್ರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ : 'ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂದರೆ 100 - 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರ್ಗದವರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ : ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಚರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದ್ರು, ಆ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿವೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ 3-4 ಕಿ. ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
