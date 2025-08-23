ETV Bharat / state

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಮಾಂಡ್: ಭಾಷೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್​​ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕೋಟೆನಾಡು - PARADE INSTRUCTIONS IN KANNADA

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್​ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ' ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ಸೂಚನೆಗಳ (ಕಮಾಂಡ್) ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪರೇಡ್​​ನ ಸೂಚನೆಗಳು (ಕಮಾಂಡ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ.‌

ಲೆಫ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಎಂದು ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕಮಾಂಡ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್​​ನಲ್ಲೇ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರೇಡ್ ವೇಳೆ ಗೀತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ವೇಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಲಯ, ಗತಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ (ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ : ಹೌದು, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರೇಡ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೇಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 448 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪರೇಡ್​​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trainees
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ದಿ. ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರಗೀತೆ 'ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರರಮಣಿಯ' ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಮ್ಮ ಗೀತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ ಪರೇಡ್ : 'ದಿ. ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ "ಮೋಜುಗಾರ ಸೊಗಸುಗಾರ" ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಮ್ಮ ಗೀತೆಗೆ ಪರೇಡ್ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ.‌ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕೈದು ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

'ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತರಲು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಮಯ ಪರೇಡ್​​ನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರೇಡ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಡುನುಡಿ, ಇತಿಹಾಸ ಬಿಂಬಿಸುವ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕನ್ನಡಮಯ ಪರೇಡ್ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾತಿದು : ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪರೇಡ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತರಿಸಲು ಕವಾಯತು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವಲೋಚನೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ನಾಡು, ನುಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ ಬಿಂಬಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

'ಇದೇ ನಾಡು, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ', ಜೋಗದ ಸಿರಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ', 'ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರರಮಣಿಯ' ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪರೇಡ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 448 ಜನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪರೇಡ್ ಇರಲಿದೆ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡಮಯ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ (ETV Bharat)

